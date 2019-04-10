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Динамо офіційно підписало Де Пену

17:08 2401 Читать на русском
Динамо офіційно підписало Де Пену
Карлос Де Пена – гравець Динамо / фото: ФК Динамо

Уругвайський вінгер Карлос Де Пена офіційно став гравцем київського Динамо.

Динамо оголосило про перехід атакувального півзахисника Карлоса Де Пени. 27-річний уругваєць виступатиме у складі киян під 14-м номером, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

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Де Пена, який може зіграти і на позиції форварда, підписав контракт до кінця сезону 2018/19 з опцією продовження. Футболіст дістався Динамо безкоштовно, перейшовши на правах вільного агента.

Гравець вже більше тижня перебував у Києві на перегляді. Вочевидь, вінгер зумів переконати тренерський штаб у своїй необхідності команді.

Карлос Де Пена – вихованець футбольної школи уругвайського клубу Насьональ, за який дебютував у 2013 році. Виступав за Мідлсбро та іспанський Ов'єдо. У 2017 році покинув англійський клуб та повернувся у Насьональ.

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