Трансферною ціллю Динамо став нападник румунського Германштадта Даніель Парасків, стверджує ТаТоТаке. За інформацією джерела, сума компенсації може скласти близько 1 мільйона євро.

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Підписати 23-річного румуна киянам нібито запропонував Аркадій Запорожану – друг головного тренера Динамо Мірчі Луческу, який також веде справи фахівця.

Варто зауважити, що Парасків, хоча й грає за одну з найслабших команд чемпіонату Румунії, демонструє солідну результативність. У нинішньому сезоні Даніель забив 10 голів та ділить третє місце у списку найкращих бомбардирів ліги. У листопаді дебютував за збірну Румунії і в першому ж матчі забив гол.

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