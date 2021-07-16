Як стало відомо Футбол 24, кияни наступного літа мають право викупити форварда за 1 мільйон євро.

"Великі сумніви, що його повернуть в Москву і знову дадуть шанс": агент Шкуріна сподівається вразити Динамо

Динамо орендувало Шкуріна на один рік. Свого часу ЦСКА заплатив Бресту за нападника 500 тисяч євро, однак білорус не зміг проявити себе у Москві. Якщо Динамо викупить 21-річного гравця, то "армійці" отримають певний відсоток з майбутнього продажу форварда.

Додамо, що Шкурін спричинив справжній фурор на зборах киян, відзначившись голами у двох стартових поєдинках.

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