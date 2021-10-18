"Контракт Тотовицького закінчується взимку, і одним з клубів, який напевне зробить пропозицію – це Динамо.

Суркіс готовий надати Ярмоленку можливість повернутися в Динамо

Тут питання в іншому – хто є головним ініціатором цього потенційного трансферу? Якщо президент клубу чи агент, то це одна історія. Якщо ж Луческу, який знає Тотовицького за Шахтарем – це зовсім інше. Щоб не вийшло ситуації на кшталт Кулача. Думаю, тут потрібен особистий контакт гравця і тренера", – поділився інсайдом ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Додамо, що Тотовицький провів за Десну 10 матчів у поточному сезоні, відзначився 2 голами та 3 асистами. Півзахисник у юному віці переходив з молодіжної системи Динамо до Шахтаря, однак за головну команду "гірників" награв лише 9 поєдинків.

Марлос у Динамо: чому гучний трансфер – реальний, а Шахтарю не варто опиратися