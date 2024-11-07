Команда Шовковського прагнула повторити успіх Шахтаря, який після натужного старту в ЛЧ не тільки нарешті відзначився голами, а й вперше переміг, здобувши для України такі важливі очки в Таблицю коефіцієнтів. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ференцварош на "Футбол 24", стартував о 22:00. Киянам без забитих м'ячів та очок відступати було нікуди, угорці ж вже взяли 3 очки, тож мали певну психологічну перевагу.

Динамо – Ференцварош: онлайн-трансляція матчу ЛЄ

Жорсткий початок. Дісталося по голові Михавку, а потім і Біловару. Абу Фані обігрався у стіночку і приклався здалеку на 3 хвилині. Першому пострілу бракувало влучності. Михавко програв дуель на другому поверсі, Бражко дозволив пробити з льоту перед воротами. Добре, що Захаріассен не реалізував великий момент на 0,15 xG через поганенький удар прямо в голкіпера. А далі стався настільки нещасний випадок, що Шовковський аж за голову схопився після перевірки VAR. Дубінчак полетів шипами в ногу Макрецкіса, хоча той вже випустив м'яч за межі поля. Для чого? І нащо. Безглузда червона картка.

Відразу ж удар Каді, який тисне на оголену позицію лівого захисника. Бущан витягує. Ференцварош явно переважає за ударами. Угорці вже можуть похвалитися 4 ударами за 21 хвилину. Натомість у Динамо лише кивок головою Караваєва, який був таким потужним, що аж збив дихання супернику. Перед виходом Вівчаренка на 24-й черговий класний підхід трапився в киян. Та якщо раніше шкутильгало останнє рішення, то тут все було. Караваєв розігнав після розрізного пасу Кабаєва, Буяльський тонко покотив на зовсім вільного Волошина, який надто довго підлаштовувався під удар, тому встиг заблокувати Крістіан Рамірес.

Несправедлива заміна найкращого на цей момент за створеними моментами (2). Логіка проста. Треба випускати лівого захисника, а світла голова Буяльського не дасть тої швидкості, яка є у Волошина, Кабаєва чи Ваната. Однак Шовковський особисто підбадьорив Віталія на лавці. Рамірес (двічі) і Абу Фані прикладаються здалеку. Потужно, прицільно, але робочі варіанти для Бущана. Київ переважно, звісно, сидить у своїй третині. Однак проходять у чужий штрафний стабільно, коли вже вдається вибігти на чужу половину.

І це вже якийсь феноменальний нефарт. Кабаєв сам не зрозумів, як так легко пустили у воротарський після пасу Вівчаренка. Просто йшов, тягнув і дійшов. А потім як вгатив – поперечина витримала! Минає кільканадцять секунд, Караваєв підбирає на правому фланзі й подає, Ванат крутезно виривається з-за спин захисників, яких до такого не готували. Удар головою знову приймає на себе поперечка. Неймовірний об'єм роботи дають Бражко, Кабаєв, намагається Шапаренко. Однак неймовірний футбол і від Караваєва, який приклався метрів з 22. Носиться Сашко від своїх до чужих воріт.

Бущан зробив 6 сейвів за перший тайм, але за ударами в площину воріт майже рівновага (5:6). Мабуть, найкращий тайм Динамо в цьогорічній ЛЄ за рівнем гостроти. Однак всі ми пам'ятаємо, як зникли кияни на полі Роми після такої ж перспективної першої половини, тому оптимізм відчувався дуже стримано. І ось страшно вже з перших хвилин по перерві. Біловар виносить з лінії, бо не зовсім вдало кивнув перед воротами суперник. Підбір начисто програний, але Бущан двічі поспіль витягує дуже небезпечні удари, хоча враження, що сейвів 5 тут було!

Кабаєв привозить недбалим пасом назад на Шапаренка. Дуже важко переживає Владислав, але кому від цього легше. Каді котить на Варгу, той легко хитає Біловара і, звісно ж, знаходить дев'ятку. Не минуло й двох хвилин, як Михавко спочатку борцівським прийомом відштовхнув суперника, а потім зіграли в якийсь пінбол, намагаючись вибити – Захаріассен забив, просто поставивши блок ногою. Шапаренко запам'ятався хіба що психуванням. Ромменс, звісно, жорсткувато прийняв Ваната накладкою, але оці всі штовхання з виряченими очима залиште для УПЛ. Не цього чекають тренер і вболівальники.

Замінили Кабаєва, Ваната і Шапаренка на 63 хвилині. Вийшли Брагару, Герреро і Рубчинський. А вже на 67-й Варга оформив дубль. Банальна подача Каді з правого флангу, постріл з кількох метрів, розгублений Бущан. Удари у площину воріт жахають своєю статистикою (0:13). Шовковський ховає голову в капюшон. Футболісти Динамо в більшості те ж саме. Один Ярмоленко ходить біля лавки з моральною підтримкою.

Прямолінійний простріл Брагару в аут. Виходить старий знайомий з матчів проти Партизана і відразу ж забиває. Салданья з другого ривка за спини вискочив сам на сам, легесенько відтерши Біловара. Караваєв зробив усе, аби суперник уникнув офсайду. Салданья знову зі свистом і піснями вривається у штрафний, не виходить удар. Ну, це аж занадто легко було. Герреро навіть з офсайду після пасу Вівчаренка не може переграти Дібуша. Динамо залишається на останньому, 36 місці. По суті шанси на плей-офф уже втрачено.