Рахунок відкрив Денис Антюх, який перебуває на перегляді і намагається вразити Мірчу Луческу. Вже через 7 хвилин Сирота замкнув подачу з кутового, але Динамо не втримало перевагу навіть до перерви. Касамі потужним ударом "прошив" Бойка, а Кабрал чітко реалізував пенальті за порушення того-таки Антюха – 2:2.

Динамо – Базель: Київ влаштував феєрію, але жахливими помилками віддав перемогу в спарингу з голами потенційних новачків

З таки самим рахунком завершилася і друга половина, щоправда, цього разу команди стріляли по черзі. З боку Динамо забивали Лєднєв та ще один потенційний новачок – Коробенко. Базель відповів дублем Кабрала і крапкою від Маршана, який хитро виконав штрафний удар під стінкою.