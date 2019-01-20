Динамо готове попрощатися з Кадаром, – агент

Футбольний агент Шандор Варга розповів про можливий трансфер захисника Динамо Тамаша Кадара.

"Коли Кадар тільки прибув до Києва, йому було важко пристосуватися, адже він потрапив на зовсім інший рівень. Йому довелося боротися з гравцями збірних України та Хорватії, потрапити в основний склад було непросто.

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Але зараз він лідер оборони і один з ключових гравців на полі. Сергій Ребров був дуже задоволений грою Кадара, Олександр Хацкевич також.

Те, що Динамо запропонувало новий контракт, не сюрприз. Кадар зараз є одним з найкращих легіонерів в чемпіонаті України. З моменту переходу в Динамо рівень гри Кадара значно виріс і новий контракт тому підтвердження.

Попри те, що контракт довгостроковий, не виключено, що в майбутньому Кадар переїде в інший європейський чемпіонат, Динамо готове відпустити його", – розповів Варга порталу Nemzetisport.hu.

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