Півзахисник Орхуса Міккел Дуелунд, права на якого належать Динамо, планує залишитись у Європі і після того, як має завершитись його угода з киянами.

Дуелунд остаточно завершить свою співпрацю із Динамо та залишиться гравцем данського Орхуса, інформує видання Bold.

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Міккел вже має підписаний контракт з Орхусом до 30-го червня 2025 року, а його угода з Динамо розрахована до 30 червня 2024-го. Таким чином, майбутнього літа Дуелунд стане повноправним гравцем Орхуса.

Нагадаємо, Дуелунд виступає за Орхус з січня 2023 року – данець не повертався в Динамо з того часу, як Росія розпочала повномасштабну війну з Україною. У поточному сезоні Міккел провів 17 матчами за Орхус, в яких відзначився 1 голом.

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