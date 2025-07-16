Динамо вирішило не затримувати у себе молодого гравця.

Київський клуб надав статус вільного агента 19-річному центрбеку Єгору Сизонюку.

Захисник Динамо офіційно приєднався до команди українців у Європі

Захисник минулого сезону був залізним гравцем основи Динамо U-19 – 32 матчі, але без результативних дій. Зокрема, Сизонюк повністю відіграв усі 5 поєдинків Юнацької ліги УЄФА. Також оборонець регулярно отримував виклики до збірної України U-19. Втім, дочекатися дебюту за першу команду Динамо не судилось.

Футбол 24 дізнався місце продовження кар'єри Сизонюка. Молодий центрбек обрав Лівий Берег, який програв перехідні матчі й розпочне наступний сезон у Першій лізі.

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