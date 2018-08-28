Динамо Київ та Аякс Амстердам визначились зі складами на матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19. У цій же новині шукайте лінк на онлайн-трансляцію гри.

Матч Динамо – Аякс стартує о 22:00 за київським часом. У першій грі амстердамці впевнено переграли киян з рахунком 3:1. Відтак команді Хацкевича треба забивати мінімум 2 голи і не пропускати жодного для виходу в груповий турнір ЛЧ. Матч покаже телеканал "Футбол 1", починаючи зі студії о 21:00.

Динамо – Аякс: ОНЛАЙН-трансляція

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Піваріч – Шепелєв, Сидорчук – Циганков, Буяльський, Вербіч – Супряга

Запасні: Бущан, Че Че, Морозюк, Шапаренко, Гармаш, Шабанов, Русин

Аякс: Онана – Мазраві, Де Лігт, Блінд, Вебер – ван де Беєк, Шьоне, Де Йонг – Зієш, Хунтелар, Тадіч

Запасні: Лампру, Крістенсен, Нерес, Ейтінг, Лаб'яд, де Віт, Баккер

Динамо – Аякс: стартові склади на матч плей-офф Ліги чемпіонів