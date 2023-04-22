Олександр Зубков ніяк не може оговтатись від травми.

Півзахисник Олександр Зубков не зможе допомогти Шахтарю у дуелі з Динамо, повідомляє журналіст Дмитро Вєнков у своєму Telegram-каналі.

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За інформацією джерела, 26-річний вінгер не встиг остаточно відновитися від травми задньої поверхні стегна.

Нагадаємо, Зубков зазнав пошкодження у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Фейєноорда (1:7) і був замінений на 63-й хвилині на Івана Петряка. У поточному сезоні Олександр провів за Шахтар 19 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 1 асист.

Довгоочікуване Класичне відбудеться вже сьогодні, 22 квітня, на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського. Початок зустрічі о 17:00.

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