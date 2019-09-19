Динамо – Мальме: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився враженнями від перемоги над Мальме (1:0) у першому турі групового етапу Ліги Європи.

"Важко переоцінити важливість цієї гри, цієї перемоги. Це не просто старт Ліги Європи, ситуація для Динамо зараз складна, а в суперниках була організована і сильна команда.

Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Перший тайм вийшов дещо обережним. Хлопці придивлялися до Мальме. Вони мали всю необхідну інформацію, але їм потрібно було звикнути. До чужого штрафного майданчика все було добре, але в завершальній стадії виникали труднощі. Коли граєш вдома, потрібно краще реалізовувати моменти.

У перерві зробили перестановки, попросили додати швидкості та агресії. Однак при цьому важливо було не дозволити Мальме проводити контратаки. В основному футболісти впоралися з цим завданням. Дуже задоволений і щасливий, що друга половина пройшла на хороших швидкостях і з високим рівнем взаєморозуміння. Добре, що вдалося дотиснути та перемогти.

Заміни? Родрігес виконав величезний обсяг роботи, реалізував наші вимоги, але він зморився. Сильні сторони Бєсєдіна – вміння чіплятися за м’ячі, нав’язати боротьбу – нам знадобилися наприкінці, він підсилив гру.

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Наступні матчі будуть не менш важливі. У нас немає поділу на УПЛ і ЛЄ. Кожен поєдинок важливий, кожен поєдинок потрібно вигравати. У цей період насиченого графіку конструктивних тренувань майже не буде, або й взагалі не буде. Постійно працюватимемо над відновленням. Ми провели хорошу підготовку, а тепер від цієї основи будемо відштовхуватися.

Цітаішвілі? Двері в команду для всіх відкриті. Попов вже почав тренування, можливо, проти Ворскли зіграє перший матч. Шапаренко працює з командою й також претендує на основу. Я не дивлюся в паспорт, коли обираю склад. Доводь на тренуваннях – отримуй ігровий час.

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Стан Кадірі? У нього серйозна травма, Мохаммед може вибути на місяць.

Ситуація з Солем? Фран багато пропустив, не грав. Втім, зараз в такому графіку нам знадобиться кожен футболіст. Потрібно виходити на поле і показувати необхідний рівень гри, використовувати свої шанси", – сказав Михайличенко.