Динамо у рамках 4-го туру основного етапу Ліги Європи зіграє з Ференцварошем. Анонс і прогноз букмекерів читайте на "Футбол 24".

Історія протистояння цих клубів коротка, але дуже яскрава. Саме у поєдинку з будапештським колективом кияни виграли свій перший міжнародний топ-трофей – вони розгромили Ференцварош у фіналі Кубка Володарів Кубків-1975.

Динамо – Ференцварош: де дивитися матч Ліги Європи

Наступна зустріч трапилась аж через 45 років, на груповому етапі Ліги чемпіонів. Динамо підтвердило історичну перевагу – 2:2 у Будапешті продовжились мінімальною перемогою в Києві. При цьому "Фраді" тренував Сергій Ребров, який після роботи з “біло-синіми” очолив мадяр і вивів їх у ЛЧ вперше за 15 років.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 4-го туру Ліги Європи УЄФА 2024/25 між Динамо і Ференцварошем. Коефіцієнт на перемогу киян – 2,42. На тріумф угорців фахівці дають 3,10.

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Тоді у складі угорців ще й грав екс-динамівець Харатін. Втім, то вже справи минулих днів – нинішній Ференцварош жодним чином не пов’язаний з Динамо та УПЛ. І все одно афіша виглядає яскраво, враховуючи взаємовідносини України та Угорщини. Тамтешній футбол міцно пов’язаний з автократією Орбана, тож маємо хороший позафутбольний подразник.

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Але це вже лірика. Важливішою є турнірна мотивація – Динамо терміново має набирати очки у Лізі Європи. “Біло-сині” програли усі три матчі, пропустивши шість голів і не забивши жодного. Розгром від Лаціо та поразку в Римі ще можна пояснити, однак винос від вкрай слабкого Хоффенхайма ніхто не зрозумів. Занадто вже просто розкатали киян.

Вчорашня перемога Шахтаря дарує надію, що проблеми вітчизняних клубів у єврокубках пов’язані лише з викликами часу. Протистояти командами із топ-5 ліг із нинішньою логістикою й кадровою ситуацією неможливо, однак на тлі рівних собі українці досі рівніші. Але чи зможе Динамо підтримати зачин “гірників”?

Зробити однозначний висновок непросто, адже Олександр Шовковський постійно ротує склад. Відповідно, у кожному матчі “біло-сині” демонструють різний футбол з різними чеснотами та проблемами. Тим не менш, загальне враження позитивне: Динамо за рік програло всього один матч в УПЛ, та і внічию завершило лічену кількість разів – і саме кияни лідирують в таблиці.

Резервісти ледь не прибили Рому на її полі, зігравши за нової тактики – “автобусом” з трьома центрбеками, працюючи від флангових контратак. Основа ж непогано просувала м’яч комбінаціями крізь опорну зону Лаціо, а в Класичному ослаблений склад зумів видряпати стратегічну нічию (хоча загалом матч був невдалим).

Тобто у Динамо є запас міцності. І не тільки кадровий. Команда здатна зіграти і від контролю м’яча, і другим номером з фланговими контрвипадами. Нині ж у заявку повернулись Ярмоленко та Шапаренко, що неабияк посилює міць центрального трикутника та здатність комбінувати на чужій третині.

Втім, у футболі підопічних Олександра Шовковського спостерігається декілька тривожних тенденцій. Перша – це вразливість при пресингу та високих висуваннях захисників. Їм бракує злагодженості, внаслідок чого виникають розриви. Зальцбург, Хоффенхайм, Рома і Шахтар постійно цим користувались, забиваючи голи.

Друга проблема – оборона в своєму штрафному. Будь-які стандарти чи кроси становлять колосальну небезпеку для динамівців. Команда не має зіграної ланки позаду, а захисникам дуже бракує досвіду. Показовими є три автоголи Михавка та привезений Тарасом дурний пенальті, які сталися в чотирьох останніх матчах.

Третя проблема простежується в топ-матчах. Динамо здорово проходить першу й другу третини поля завдяки сильним центрхавам та пасингу Михавка, однак перед чужим карним майданчиком починаються труднощі. Ваната рідко вдається запустити у глибину, та й зони завершення заповнюються несистематично.

Матчі з Ромою та Шахтарем показали, що кияни працюють над цим компонентом, однак поки що маємо сумну статистику. Динамо за очікуваними голами є найслабшою командою Ліги Європи (1,5 xG), причому з відривом. За середньою дистанцією удару наш гранд тримається третім з кінця, як і за кількістю ударів взагалі.

Будемо сподіватись, що це лише ефект суперників із топ-5 ліг. Від матчу проти Ференцвароша чекають більш агресивного футболу. Але чи дадуть мадяри так зіграти?

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Виступ підопічних Паскаля Янсена у цьогорічній ЛЄ дуже неоднозначний. У останньому турі вони били Ніццу (1:0), а перед цим програли Андерлехту (1:2) й Тоттенхему (1:2) – втім, "Фраді" дали бій. Лондонці дотисли їх аж на 90-й хвилині, а в Бельгії угорці відродили інтригу на 86-й.

Кожен матч був конкурентним, із більш-менш рівною статистикою та обов’язковим голом Ференцвароша. Не факт, що Динамо зіграло б проти таких суперників краще. Що найбільш важливо, в угорців краща статистика по турніру – вони створюють більше моментів (3,6 xG), значно менше допускають біля власних воріт (ті ж 3,6 xG проти київських 6,0) і входять у топ-10 за середньою дистанцією ударів.

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Втім, за більшістю інших показників команди йдуть приблизно на рівних. Єдина серйозна розбіжність помітна у кількості високих відбирань – 11 у Ференцвароша проти 3-х у Динамо. Угорці намагаються інтенсивно пресингувати, що й не дивно при нідерландському коучі.

Також цікавою є статистика просувань на дриблінгу. Якщо Динамо входить у топ-3 Ліги Європи, то Ференцварош є одним із найслабших. Втім, усі ці цифри описують виступи в Європі, проти значно потужніших опонентів – а от якими ці колективи будуть при зустрічі із собі подібним?

Тут у пригоді стане перегляд результатів у чемпіонаті. Якщо наш гранд почувається максимально впевнено, то в Будапешті нервують. Ференцварош лідирує, однак в останніх трьох турах колектив тричі втрачав очки. "Фраді" розписали дві поспіль нічиї – 2:2 з аутсайдером Дебреценом і 1:1 з Дьором (8 місце з 12-ти) – а Пакшу з четвертої позиції взагалі програли (0:1).

Доволі тривожна тенденція, чи не так? Будемо сподіватись, що Динамо продовжить її, прибивши мадяр у Гамбурзі. Перемагати потрібно за будь-яку ціну, адже попереду не так багато рівних чи простих суперників. РФС і Галатасарай у січні, міцна Вікторія і Ференцварош восени – у цих матчах необхідно взяти бодай 9 балів. Інакше про євровесну можна не мріяти.

От тільки у мадяр завдання схоже. І склад у них не гірший. Чого тільки коштує нападник Салданья, який попив крові киян влітку, граючи за Партизан. Тут є і угорські збірники (Дібуш, Тот, Варга, Ботка), і загалом склад Ференцвароша лише на 20 мільйонів дешевший за заявку Динамо.

Кадрова ситуація

У Динамо точно не зіграє Себальйос, який зазнав рецидиву. Разом з ним у лазареті залишається Шепелєв, а участь Піхальонка залишається під питанням. Усі інші гравці готові вийти на поле.

Можливо, сьогодні зіграє і Попов. Олександр Шовковський сумнівався у готовності Дениса, але у ЗМІ повідомляють про швидке відновлення центрбека. У Ференцвароша ж лише одна втрата – угорцям не допоможе травмований центрбек Рауль Густаво.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Ференцварош

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак – Бражко – Волошин, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Ференцварош: Дібуш – Макрецкіс, Сіссе, Хартенманн, Чівіч – Маїга, Абу Фані – Траоре, Кажі, Закаріассен – Сальданья

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