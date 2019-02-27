Динамо – Челсі: на матч продано усі квитки

Усі квитки на матч 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо – Челсі вже розпродані.

24 лютого стартувала продаж квитків на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо – Челсі.

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Станом на сьогодні, 27 лютого, всі квитки, які надійшли у вільний продаж, були розкуплені. Втім, наразі є ще заброньовані квитки, за які не внесено оплату. Якщо власники цих квитків не викуплять перепусток на матч, вони надійдуть у вільний продаж за 3 дні до гри.

Матч 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 14 березня.

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