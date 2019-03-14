Динамо – Челсі: кияни зазнали найбільшої поразки в єврокубках у своїй історії

Ліга Європи — 14 бер 8198
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Челсі розбомбив Динамо і пройшов у чвертьфінал Ліги Європи – найбільша домашня поразка в історії Києва
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Шальке офіційно звільнив Тедеско – Коноплянка залишився без головного тренераНімеччина — 14 бер 3470
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Ювентус – Атлетіко: як екс-зірка Шахтаря приєднався до Роналду та познущався над Сімеоне непристойним "жестом яйцями"Ліга чемпіонів — 14 бер 1651
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Зінченко потрапив до топ-15 найбільш ефективних гравців 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за версією InStatЛіга чемпіонів — 14 бер 960
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Динамо – Челсі: 2 з топ-5 найнебезпечніших гравців киян 2019-го пропускають матч, крутість Саррі та несподівані цифриЛіга Європи — 14 бер 3343