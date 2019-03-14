Динамо – Челсі: кияни зазнали найбільшої поразки в єврокубках у своїй історії

Поразка від Челсі з рахунком 0:5 в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи стала для Динамо найганебнішою в єврокубковій історії "біло-синіх".

Динамо програло Челсі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з рахунком 0:5 та припинило участь у єврокубках. Ще ніколи у своїй історії кияни не програвали вдома з таким рахунком у єврокубкових поєдинках.

Динамо – Челсі – 0:5 – відео голів та огляд матчу

До цього найбільші домашні поразки Динамо у європейських турнірах були у матчах з Андерлехтом (0:3), Баварією (1:4), Стяуа (1:4), Ромою (1:4) та Ліоном (0:3).

Крім того, кияни повторили клубний антирекорд. Раніше Динамо з аналогічним рахунком 0:5 у єврокубках поступалось Бенфіці та Ювентусу, щоправда, на виїзді.