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Динамо – Челсі: кияни зазнали найбільшої поразки в єврокубках у своїй історії

14 березня 22:50 326 Читать на русском
Динамо – Челсі: кияни зазнали найбільшої поразки в єврокубках у своїй історії
Динамо зганьбилось у матчі з Челсі

Поразка від Челсі з рахунком 0:5 в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи стала для Динамо найганебнішою в єврокубковій історії "біло-синіх".

 
Олів'є Жиру 5’
Олів'є Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Олів'є Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

Динамо програло Челсі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з рахунком 0:5 та припинило участь у єврокубках. Ще ніколи у своїй історії кияни не програвали вдома з таким рахунком у єврокубкових поєдинках.

Динамо – Челсі – 0:5 – відео голів та огляд матчу

До цього найбільші домашні поразки Динамо у європейських турнірах були у матчах з Андерлехтом (0:3), Баварією (1:4), Стяуа (1:4), Ромою (1:4) та Ліоном (0:3).

Крім того, кияни повторили клубний антирекорд. Раніше Динамо з аналогічним рахунком 0:5 у єврокубках поступалось Бенфіці та Ювентусу, щоправда, на виїзді.

Джерело: Футбол 24
Теги
Ліга Європи Динамо - Челсі Динамо Динамо Челсі Челсі Головне Рекорди
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