Київське Динамо проводить черговий спаринг на зборах у Туреччині. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо Київ – Адана Демірспор стартував о 16:00. Це вже 11-й контрольний поєдинок "біло-синіх" на турецьких зборах. У попередніх 10-ти спарингах підопічні Мірчі Луческу 6 разів виграли, одного разу зіграли внічию і тричі програли.

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Турецьку команду очолює Вінченцо Монтелла – колишній нападник, який у складі Роми ставав чемпіоном Італії в сезоні 2000/01, розриваючи Серію А разом із Франческо Тотті та Габріелем Батістутою. "Аероплан" раніше тренував Мілан, Рому, Фіорентину та Севілью.

Під керівництвом 48-річного італійця Адана Демірспор посідає 5 місце в турнірній таблиці турецької Суперліги, відстаючи від лідера на 16 очок. Не так давно кольори цієї команди захищали Ярослав Ракицький і Маріо Балотеллі, а також у її складі є екс-динамівець Юнес Беланда (19 матчів, 6 голів та 5 асистів у поточному сезоні).

Пряма трансляція гри – на YouTube-каналі Динамо, а також у цій новині на "Футбол 24".

Стартовий склад Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак – Сидорчук, Гармаш – Волошин, Буяльський, Перріс – Ванат.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ – Адана Демірспор 19 лютого 2023