Динамо на старті другої частини сезону проведе перші два матчі УПЛ у рідних стінах, повідомляє Meta Ratings.

Суркіс підтвердив проведення матчу Динамо з Інгульцем у Києві

За інформацією джерела, стадіон Десни у Чернігові не встигнуть підготувати до початку поновлення чемпіонату, тому сіверяни звернулись до Динамо з пропозицією провести свій домашній матч (6 березня) на арені імені Валерія Лобановського. Нагадаємо, кияни на своєму клубному стадіоні прийматимуть також Інгулець (26 лютого).

До слова, після збору у Туреччині через неготовність полів у рідному місті команда Олександра Рябоконя 25 лютого прилетить одразу до Дніпра, де за два дні зіграє матч 19-го туру проти СК Дніпро-1. Місцевий клуб пішов чернігівцям назустріч і надасть їм тренувальне поле для підготовки до гри.

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