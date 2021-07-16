Цимбалюк захищатиме кольори Десни з нового сезону, повідомляє офіційна Facebook-сторінка клубу.

Селін офіційно перейшов у Десну

Контракт з оборонцем розрахований на 2 роки. Зазначається, що Цимбалюк вже зіграв у 3 товариських зустрічах за Десну, а перебрався він до Чернігова на правах вільного агента. Раніше чернігівський клуб підписав Завійського, Селіна та Сафронова.

До слова, Євген є вихованцем Олімпіка, який покинув цього літа. У минулому сезоні він зіграв у 10 матчах за донецький клуб, проте результативними діями не відзначався.

Динамо розгромило Евіан: Лєднєв – герой, ефектний рейд Ваната з асистом Бойка, позитив від Гармаша і Де Пени