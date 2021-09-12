Захисник Олексій Ковтун підписав контракт з Десною, повідомляє офіційна сторінка чернігівців у соціальній мережі Facebook.

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Подробиці угоди не розголошуються. Відомо лише, що 26-річний оборонець перебрався у команду Олександра Рябоконя у статусі вільного агента і виступатиме за сіверян під 6 номером.

Нагадаємо, Ковтун – вихованець Динамо, однак за головну команду "біло-синіх" не провів жодного матчу. За свою кар'єру Олексій встиг пограти у харківському Металісті, Полтаві, львівських Карпатах, Мінську та брестському Русі.

Останньою його командою був Минай, за який він провів 4 матчі в сезоні 2020/21 і покинув її у липні цього року. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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