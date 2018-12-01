Десна – Зоря: анонс матчу УПЛ

Десна зіграє проти Зорі в матчі 17-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Десна – Зоря

1 грудня, 14:00, Київ, "Оболонь-Арена"

Головний арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Даний поєдинок повинен був відбутися у Чернігові, однак кілька факторів вплинули на рішення перенести його на "Оболонь-Арену". По-перше, на стадіоні імені Юрія Гагаріна поки що не вистачає потужності на одночасне вмикання підігріву та освітлення, а по-друге – СБУ порекомендувала не грати у Чернігові. Так чи інакше, але центральний матч суботи чернігівські вболівальники не побачать – і, схоже, до весни вони вже не побувають на рідній арені.

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Дуже шкода, адже "сіверяни" зараз на ходу. Десна непереконливо провела перше коло чемпіонату, однак під завершення літньо-осінньої його частини обжилася й почала стабільний підйом до верхніх позицій. В останніх п'яти поєдинках чернігівці поступились лише Шахтарю (ледь не вигравши матч), при цьому відібравши очки у Олександрії та впевнено прибивши двох прямих конкурентів – Карпати та Маріуполь. Вишенькою на їх результативному торті може стати перемога над Зорею.

Статистика протистояння Десни проти Зорі

Всього: 12 матчів, 4 перемоги Десни, 3 нічиї, 5 перемог Зорі. Різниця м’ячів – 14:21.

У Прем’єр-лізі: 1 матч, 1 перемога Десни (2:0).

Луганці всуху програли очну зустріч першого кола, однак тоді Юрій Вернидуб виставив експериментальний склад – основа готувалася до виїзду в Лейпциг. "Мужики" взяли реванш у кубковій серії пенальті, однак сьогодні їм також потрібна перемога. Питання не в гордості, а в амбіціях: наразі Зоря знаходиться поза межами першої шістки з 22 очками, однак відставання від п'ятої Десни мінімальне – а в разі перемоги у Києві та невдач Ворскли і Львова "чорно-білі" одразу піднімуться на четверте місце. Щільність таблиці дозволяє як піднятись "з бруду в князі", так і вилетіти на дно, тож помилятись у такій ситуації Зоря не має права. Як і Десна.

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Десні у цьому матчі не допоможе Андрій Гітченко, який вилетів до кінця року, але це єдина втрата чернігівців. У Зорі можуть бути проблеми з Олександром Тимчиком, який у поєдинку з Олімпіком підвернув ногу, однак навряд чи це пошкодження не дозволить йому зіграти сьогодні. Дискваліфікованих у склад обох колективів немає.

"Родзинки" матчу:

– Десна не програє у Прем’єр-лізі впродовж рекордних для клубу чотирьох матчів (три перемоги та одна нічия)

– Дмитро Хомченовський може забити 20-й гол у Прем’єр-лізі.

Орієнтовні склади на матч Десна – Зоря

Десна: Паст – Д. Фаворов, Братков, Імереков, Мостовий – Волков, Огиря – Старенький, Філіппов, Картушов – Безбородько

Зоря: Феліпе – Тимчик, Вернидуб, Сваток, Михайліченко – Сілас, Харатін – Караваєв, Гордієнко, Хомченовський – Громов

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Обидві команди не знають поразок у чотирьох останніх матчах, при цьому впевнено перемагаючи прямих конкурентів. Результативність у Десни та Зорі також пристойна, тож сьогодні можна очікувати на бойову нічию.