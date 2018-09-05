Депутат Держдуми прокоментував нанесення фрази "Слава Україні" на нову форму збірної

Член комітету Росдуми з фізичної культури, спорту, туризму і справах молоді Дмитро Свищов прокоментував нову форму збірної України, на яку нанесене гасло "Слава Україні".

За словами Свищова, він ставиться до цього доволі спокійно та радить не акцентувати на цьому увагу. Проте депутат зазначив, що кожен випадок використання подібних лозунгів варто розглядати окремо.

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"Ставлюся до цього спокійно, так як будь-яка команда має право використовувати свої гасла, символіку, девізи і так далі, якщо це не обмежує позицію інших людей. Особисто я не бачу нічого принизливого для росіян в цій фразі. У зв'язку з цим нехай роблять, що хочуть.

Вважаю, що велике значення має контекст, в якому дане гасло використовується. Ми ж не проти, щоб Україна або будь-яка інша країна виступала під своєю символікою. Тому необхідно відокремити політику від спорту і ставитися до подібних речей спокійно.

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В даному випадку їх не можна порівнювати з витівками націоналістичного характеру деяких українських спортсменів, які явно намагаються спровокувати російську сторону своїми висловлюваннями чи діями. А цю ситуацію потрібно просто прийняти без всяких істерик і ажіотажу", – цитує Свищова RT.

Нагадаємо, після фрази "Слава Україні" у виконанні Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча після матчу ЧС-2018 росіяни були обурені вчинком хорватів. Пізніше Вукоєвіч був виключений з національної команди.