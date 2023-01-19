Нападник "синьо-гранатових" Мемфіс Депай вже перебуває в Мадриді та завершує свій перехід в Атлетіко.

Вранці 19 січня, о 8-й годині за місцевим часом, Депай вилетів з Барселони у Мадрид. Сьогодні 28-річний нідерландець пройде медогляд, підпише контракт з Атлетіко і проведе перше тренування в команді Дієго Сімеоне. Угода буде розрахована до літа 2025-го, повідомляє Marca.

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Вона ж стверджує, що Барса уклала джентльменську угоду з Атлетіко щодо переходу Янніка Карраско. Дієго Сімеоне не хотів відпускати бельгійця взимку і, зрештою, досяг свого. Вінгер залишиться до літа в Мадриді, після чого Барселона зможе придбати його за 20 мільйонів євро.

Щоправда, це ще не гарантує трансферу Карраско. Каталонці по завершенні сезону оцінять необхідність його підписання, однак саме Барса матиме першочергове право на укладення угоди з Атлетіко.

Нагадаємо, Барселона очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал на 3 очки. Атлетіко йде 4-м.

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