"Друзі, маємо для всіх таку новину. В четвер, 24 березня, о 18:00, ми відновлюємо мовлення "Футболів". Починаємо відразу з прямих трансляцій збірних, згодом додамо в ефір інші турніри та "Футбол News". Будемо намагатися щодня надавати вам позитивний настрій. Він зараз всім нам дуже пнеобхідний.

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Канали "Футбол", як і раніше, доступні в кабельних мережах, на платформі Oll.tv та у супутникового оператора Xtra TV. Щоб технічно запустити канали, колектив, за ці декілька днів, зробив майже неможливе. Але військовий час не надає жодних гарантій стабільного мовлення.

Прошу з розумінням поставитися до можливих технічних моментів, як приклад, у разі повітряної тривоги, працівники і коментатори мають залишити робочі місця і йти до бомбосховища, ну і таке інше. Але впевнений, що загалом, пояснювати сьогоднішні реалії нікому з вас не потрібно.

Отже гарна новина, що ми починаємо. Стартуємо з live матчу Ліги націй Молдова – Казахстан, а далі пряма трансляція гри плей-офф до чемпіонату світу Португалія – Туреччина. Приємного! Все буде Україна", – написав Денисов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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