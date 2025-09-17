"Гірники" могли забивати вже на 2-й хвилині, але Вінісіус пробив поруч зі стійкою після пасу Невертона. Пізніше Вінісіус завдав удару з лету, однак кіпер господарів відбив цей постріл та ще й впорався з добиванням. У компенсований час Шахтар забив. Новачок донеччан Лука Мейрелліш замкнув подачу з кутового.

Шахтар вийшов у 1/8 Кубка, мінімально здолавши аматорське Полісся – Мейреллес вперше забив, Ізаке скасували два голи

У другому таймі двічі забивав Ізаке, але перше взяття воріт скасували через офсайд, а у другому епізоді суддя помітив гру рукою. Наприкінці гри небезпечно пробивав Глущенко, але голкіпер з труднощами врятував свою команду.