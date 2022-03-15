Колишній президент київського Арсенала Вадим Рабінович, який нині є народним депутатом від ОПЗЖ, опинився під слідством.

Рабінович та його проросійські однодумці / РБК

Державне бюро розслідувань здійснило обшуки у низки депутатів проросійської партії, які незаконно перетнули чи планували перетнути державний кордон України під час воєнного стану, повідомляє прес-служба правоохоронців.

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Зокрема, у Вадима Рабіновича було вилучено три рушниці й великі суми готівки у гривнях та доларах. Місце перебування колишнього президента Арсенала не уточнюється.

Наразі відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від семи до десяти років.

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