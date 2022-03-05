Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зробив правильну заяву під час війни з Росією, назвавши депутатів від ОПЗЖ колаборантами.

Напередодні Нестор Шуфрич був затриманий через те, що фотографував блокпост у Києві. Його охорона при спробі затримання відстрілювалась від бійців тероборони. Колишнього президента Говерли вже допитали відповідні правоохоронні органи.

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Одразу після цього секретар РНБО звернувся до колег Шуфрича з проросійської партії. "Я хотів би окремо сказати деяким народним депутатам від ОПЗЖ: якщо ви ще будете шлятися по наших блокпостах, вас там будуть просто вбивати.

Коли ви сунетеся на наші пости й починаєте їх фотографувати, а потім передавати ворогу, ви будете знищені на місці. Вам нема там що робити", – цитує Олексія Данілова Українська правда з посиланням на телеканал Рада.

Нагадаємо, громадянам України на час воєнного стану категорично заборонено знимкувати блокпости чи пересування нашої армії й публікувати це в інтернеті. Якщо ви побачили ворожу техніку, відправляйте фото на офіційний бот у Telegram: @stop_russian_war_bot.

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