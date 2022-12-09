Нещодавно 25-річний захисник Арсенала раптово повернувся в Англію, після чого стало відомо, що на Мундіалі в Катарі Бен Вайт вже не зіграє. Від'їзд футболіста офіційно пояснили особистими причинами, а тепер з'явилася конкретика.

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Як з'ясувалося, Вайт на очах у всієї команди посварився зі Стівом Холландом – асистентом Гарета Саутгейта в тренерському штабі "Трьох левів". Перед матчем другого туру зі США оборонець прийшов на заняття, не знаючи важливої інформації про суперників та свої особисті показники, повідомляє Daily Star.

Це стало останньою краплею – як наслідок, футболіста вирішили відправити додому. Зазначається, що Вайту і до цього інциденту було складно спілкуватися з гравцями збірної. Відповідно, навряд чи від'їзд оборонця Арсенала став для команди Саутгейта серйозною втратою.

На чемпіонаті світу-2022 Вайт не зіграв жодної хвилини. У чвертьфіналі суперником Англії стане Франція, матч відбудеться 10 грудня.

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