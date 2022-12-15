Форвард збірної Марокко Юссеф Ен-Несірі вписав своє ім'я в історію чемпіонатів світу за підсумками півфінального матчу проти Франції.

Ен-Несірі за 66 зіграних хвилин поєдинку проти Франції примудрився доторкнутись до м'яча лише 3 рази, повідомляє Opta.

Франція – Марокко – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Це найнижчий показник серед усіх гравців, які провели на полі щонайменше 45 хвилин, починаючи з 1966 року.

Нагадаємо, Франція впевнено перемогла Марокко та вийшла до фіналу ЧС-2022, де зустрінеться з Аргентиною. Вирішальний матч відбудеться 18 грудня о 17:00.

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