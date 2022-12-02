Четвертий тренер-невдаха подав у відставку після вильоту з ЧС-2022
Поганий результат на чемпіонаті світу визначає долю багатьох головних тренерів.
Черговою жертвою став наставник Гани Отто Аддо. Це його особисте рішення, інформує інсайдер Фабріціо Романо та низка інших авторитетних джерел.
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На початку року Аддо екстрено став головним тренером збірної Гани та вивів "чорних зірок" на ЧС-2022. Втім, результат на самому Мундіалі виявився невдалим – 3 очки і останнє місце у групі з Португалією, Південною Кореєю та Уругваєм. Сьогодні Гана програла уругвайцям, втративши путівку до плей-офф. Сам Аддо налаштований продовжити роботу тренера талантів у Борусії Дортмунд.
Це вже четверта відставка керманича збірної-учасниці ЧС-2022. Раніше після вильоту роботу втратили Карлуш Кейруш (Іран), Тата Мартіно (Мексика) та Роберто Мартінес (Бельгія).
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