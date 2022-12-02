Черговою жертвою став наставник Гани Отто Аддо. Це його особисте рішення, інформує інсайдер Фабріціо Романо та низка інших авторитетних джерел.

Перемога зі сльозами вильоту у відеоогляді матчу Гана – Уругвай – 0:2

На початку року Аддо екстрено став головним тренером збірної Гани та вивів "чорних зірок" на ЧС-2022. Втім, результат на самому Мундіалі виявився невдалим – 3 очки і останнє місце у групі з Португалією, Південною Кореєю та Уругваєм. Сьогодні Гана програла уругвайцям, втративши путівку до плей-офф. Сам Аддо налаштований продовжити роботу тренера талантів у Борусії Дортмунд.

Це вже четверта відставка керманича збірної-учасниці ЧС-2022. Раніше після вильоту роботу втратили Карлуш Кейруш (Іран), Тата Мартіно (Мексика) та Роберто Мартінес (Бельгія).

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