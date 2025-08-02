Перша ліга, 1-й тур

Чорноморець – Нива Тернопіль – 2:1

Голи: Скляр, 51, І. Когут, 77 – Галатей, 90+2

Ворскла здобула вольову перемогу над Маріуполем у стартовому турі Першої ліги

Вже на 4-й хвилині "моряки" створили небезпечний момент. Романюк пробив з льоту після подачі з кутового – з пострілом захисника впорався воротар, перевівши м'яч на кутовий. Пізніше гарний момент створив Скиба, але м'яч після його удару головою пролетів трохи вище перекладини. Був момент і у Ниви – одесити зробили одразу декілька неточних передач на своїй половині поля, Давидов наважився на удар, який у красивому стрибку парирував Аніагбосо.

Попри те, що Чорноморець був явним фаворитом поєдинку, тернопільська Нива не відсиджувалася в обороні та грала у відкритий футбол. Однак різниця в класі гравців відчувалася, особливо помітним був Ракицький, який неодноразово навантажував штрафний майданчик Ниви своїми передачами.

На 52-й хвилині Чорноморець відкрив рахунок у матчі. Одесити довго розігрували м'яч, після чого Романюк здійснив простріл у бік штрафного, який у підкаті замкнув Скляр. Вже через кілька хвилин господарі могли забивати вдруге. Швидку атаку Чорноморця завершував Микола Когут, однак його удар парирував голкіпер Ниви Ольховий.

Після забитого гола гра дещо заспокоїлась, однак Чорноморець зміг забити вдруге. Іван Когут отримав м'яч пройшовся з м'ячем повз двох гравців та пробив у ближній кут воріт Ниви. Наприкінці гри тернополяни несподівано відквитали один м'яч. Спочатку Кицун класно пробив здалеку у поперечку, а у другій фазі атаки Галатей замкнув простріл від партнера. Однак Чорноморець втримав перемогу.