Чорноморець мінімально переміг Олімпік

В 1 турі УПЛ 2018/19 Чорноморець у доволі цікавому матчі втримав перемогу над Олімпіком.

Чорноморець та Олімпік зустрічались в 1 турі УПЛ 2018/19. Обидві команди суттєво оновили склад порівняно з минулим чемпіонатом.

Рахунок у матчі швидко відкрили одесити. Після подачі з кутового Кринський помилився на виході, а Рижук дещо незграбно головою відправив м'яч у порожні ворота. Загалом Олімпік володів перевагою в першому таймі, проте рахунок до перерви не змінився.

Євро-2018 U-19: Україна перемогла Туреччину – півфінал і 1-е місце приносить зв'язка Динамо

В другій половині гри Чорноморець подвоїв свою перевагу. Після вкидання аута Татарков спокійно забив другий гол. Проте практично одразу Олімпік скоротив відставання – після класної передачі Балашова дебютний гол за команду Санжара забив Дегтярьов.

Після забитого м'яча Олімпік міг вирвати нічию. Балашов заробив пенальті, проте сам же і програв дуель Літовченку, який намертво забрав м'яч. Чорноморець у повному складі відійшов до своїх воріт та зумів втримати переможний результат.

УПЛ 2018/19, 1 тур

Чорноморець – Олімпік – 2:1

Голи: Рижук, 9, Татарков, 66 – Дегтярьов, 70

Нереалізований пенальті: Балашов, 84