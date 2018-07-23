toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА U-19 - ТУРЕЧЧИНА U-19 ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ АНДРІЙ ЛУНІН ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ

Чорноморець мінімально переміг Олімпік

20:59 625 Читать на русском
Чорноморець мінімально переміг Олімпік
Чорноморець здолав Олімпік / фото із соцмереж

В 1 турі УПЛ 2018/19 Чорноморець у доволі цікавому матчі втримав перемогу над Олімпіком.

Чорноморець та Олімпік зустрічались в 1 турі УПЛ 2018/19. Обидві команди суттєво оновили склад порівняно з минулим чемпіонатом.

Рахунок у матчі швидко відкрили одесити. Після подачі з кутового Кринський помилився на виході, а Рижук дещо незграбно головою відправив м'яч у порожні ворота. Загалом Олімпік володів перевагою в першому таймі, проте рахунок до перерви не змінився.

Євро-2018 U-19: Україна перемогла Туреччину – півфінал і 1-е місце приносить зв'язка Динамо

В другій половині гри Чорноморець подвоїв свою перевагу. Після вкидання аута Татарков спокійно забив другий гол. Проте практично одразу Олімпік скоротив відставання – після класної передачі Балашова дебютний гол за команду Санжара забив Дегтярьов.

Після забитого м'яча Олімпік міг вирвати нічию. Балашов заробив пенальті, проте сам же і програв дуель Літовченку, який намертво забрав м'яч. Чорноморець у повному складі відійшов до своїх воріт та зумів втримати переможний результат.

УПЛ 2018/19, 1 тур

Чорноморець – Олімпік – 2:1

Голи: Рижук, 9, Татарков, 66 – Дегтярьов, 70

Нереалізований пенальті: Балашов, 84

Україна1 тур

Чорноморець - Олімпік: Понеділок 23 липня 2018

Чорноморець
Матч завершено
2 : 1
Олімпік
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Головне Олімпік Олімпік Чорноморець - Олімпік Чорноморець Чорноморець
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
28
хв
Астана
17:00
Мітьюлланд
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук