Чорноморець міг підписати Девіча та Михалика, – FootballHub

Тарас Михалик та Марко Девіч могли опинитись у Чорноморці.

За інформацією ресурсу FootballHub, Чорноморець провів тривалі перемовини з гравцями,але не зміг переманити жодного з них.

Девіч оформив дубль за Сабах

Тарас Михалик продовжив контракт з Локомотивом, а Марко Девіч обрав азербайджанський Сабах.

Нагадаємо, Девіч відомий в Україні своїми виступами за Металіст та Шахтар, Михалик грав за київські ЦСКА та Динамо.

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