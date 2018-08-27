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Чорноморець міг підписати Девіча та Михалика, – FootballHub

17:23 405 Читать на русском
Чорноморець міг підписати Девіча та Михалика, – FootballHub
Марко Девіч / Фото: Футбол 24

Тарас Михалик та Марко Девіч могли опинитись у Чорноморці.

За інформацією ресурсу FootballHub, Чорноморець провів тривалі перемовини з гравцями,але не зміг переманити жодного з них.

Девіч оформив дубль за Сабах

Тарас Михалик продовжив контракт з Локомотивом, а Марко Девіч обрав азербайджанський Сабах.

Нагадаємо, Девіч відомий в Україні своїми виступами за Металіст та Шахтар, Михалик грав за київські ЦСКА та Динамо.

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Теги
Марко Девіч Марко Девіч Чорноморець Чорноморець Тарас Михалик Тарас Михалик
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