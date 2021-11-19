Така собі дуель основи з вчорашньою молодіжкою киян. Де дивитись матч Чорноморець – Динамо онлайн? Гру показують портал oll.tv (за наявності платної підписки) та канал "Футбол 1", де о 18:45 почне свою роботу студія "УПЛ ONLINE". Матч, як і онлайн-трансляція Чорноморець – Динамо на "Футбол 24", стартує о 19:30. Команда Луческу без дискваліфікованих Сидорчука, Забарного і Шапаренка прагне реабілітуватися після першої поразки за рік в УПЛ. Одесити, кістяк яких становлять орендовані динамівці, не програють уже 3 тури поспіль. Відзначимо, що у двох попередніх виїзних дуелях проти "моряків" кияни тоді ще під орудою Хацкевича набрали лише 1 бал.

Чорноморець – Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

Чорноморець: Варакута – Скорко, Дубко, Біловар, Кузик – Вачіберадзе (к), Тлумак – Брагару, Ісаєнко, Авагімян – Бугай

Динамо: Бущан – Караваєв, Сирота, Кендзьора, Миколенко – Андрієвський, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Вітінью – Шкурін