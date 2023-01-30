Чорноморець близький до підписання вихованця Динамо з досвідом виступів у Європі
Роман Григорчук продовжує шукати підсилення для своєї команди.
Український півзахисник Олександр Васильєв, який за обопільною згодою сторін нещодавно припинив співпрацю зі Львовом, може приєднатися до Чорноморця, повідомляє Спортивка.
Львів позбувся вже 11 гравця за зимове вікно – черговою жертвою чистки став вихованець Динамо
Нині 28-річний футболіст перебуває у таборі "моряків" і намагається зарекомендувати себе перед тренерським штабом одеситів. До слова, напередодні він зіграв у спарингу проти ташкентського Локомотива (1:3), вийшовши у старті.
Нагадаємо, Васильєв – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру. Пограв також за Дніпро, київський Арсенал, Львів, білоруські Мінськ та Гомель. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.
Чорноморець у другому спарингу програв ташкентському Локомотиву – Григорчук ледь не заробив вилучення