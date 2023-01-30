Український півзахисник Олександр Васильєв, який за обопільною згодою сторін нещодавно припинив співпрацю зі Львовом, може приєднатися до Чорноморця, повідомляє Спортивка.

Львів позбувся вже 11 гравця за зимове вікно – черговою жертвою чистки став вихованець Динамо

Нині 28-річний футболіст перебуває у таборі "моряків" і намагається зарекомендувати себе перед тренерським штабом одеситів. До слова, напередодні він зіграв у спарингу проти ташкентського Локомотива (1:3), вийшовши у старті.

Нагадаємо, Васильєв – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру. Пограв також за Дніпро, київський Арсенал, Львів, білоруські Мінськ та Гомель. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

Чорноморець у другому спарингу програв ташкентському Локомотиву – Григорчук ледь не заробив вилучення