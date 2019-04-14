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Чорноморець – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

14 квітня 23:06 17 Читать на русском
Чорноморець – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Чорноморець – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Олімпік та Чорноморець не змогли виявити сильнішого у 24 турі УПЛ (1:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

62’ Володимир Танчик
 
Максим Дегтярьов 40’
40’ Максим Дегтярьов
62’ Володимир Танчик

На 40-й хвилині рахунок у матчі відкрив нападник Олімпіка Дегтярьов, забивши гол після метушні у штрафному суперника. Господарі поля змогли зрівняти рахунок на 62-ій хвилині, відзначився Танчик. Поєдинок закінчився з рахунком 1:1.

Чорноморець вдома зіграв внічию з Олімпіком

Після цієї нічиєї Чорноморець посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ, куди опустився через перемогу Арсенала-Київ. Олімпік перебуває у зоні перехідних матчів та має в активі 21 очко.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Чорноморець Чорноморець Олімпік Олімпік Чорноморець - Олімпік
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