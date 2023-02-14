"Чи купить когось київське Динамо? Я про це багато говорив, це було підкріплено розмовами з Ігорем Суркісом. Суть у тому, що вмовити когось зараз приїхати в Динамо – дуже складно. Це велика проблема. Навіть якщо в тебе є гроші, якщо ти готовий покращувати футболістам ті умови, які в них є у своїх клубах, вони все одно не хочуть їхати. Дуже важко вмовити.

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Я вам більше скажу. Навіть тих футболістів, які зараз є в Динамо, важко буде вмовити влітку залишитися, якщо будуть продовжуватися бойові дії. Вони теж можуть скористатися дозволом ФІФА. Зараз – війна, футболісти все бачать, а завтра їм треба їхати грати у Київ, у Кривий Ріг.

Була реальна історія зі СК Дніпро-1. Підписали контракти той же Бланко, Амаш. – Поїдеш? – Поїду? – Все добре? – Так-так. Прильот, тривога, виїзд у Київ– все, я не поїду, мама хвора, переживає. З одного боку, це неправильно, а з іншого – є людські моменти.

Дуже непросто вмовити гравців приїхати сюди. Вони ставлять умови – грати тільки біля кордону. Але ж Динамо грає в Києві домашні матчі. Брати футболіста, щоб він сидів на лаві, і вийшов раз чи два за півроку – теж не потрібно. Якщо вже брати,то він має грати постійно, і з перших хвилин. Тому це складна історія, яка буде ще тривати.

Це стосується не лише Динамо. Шахтар же теж нікого не може купити серйозного. Взяли молодого нападника (венесуелець Кевін Келсі – прим. "Футбол 24"), але це, вважаю, на перспективу. А замінити Мудрика – нікого не можуть знайти, хоч і гроші пропонують. Є проблема", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, останнім часом Динамо пов'язують із румунським нападником Даніелем Парасківим, але через війну в Україні футболіст відмовився переходити в київський клуб. У зимове вікно "біло-сині" поки не підписали жодного футболіста, натомість відпустили Владислава Кулача, Іллю Забарного, Томаша Кендзьору, Артема Бєсєдіна та Віктора Циганкова.

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