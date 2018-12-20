Чигринський: В Динамо трохи поспішили з висновками щодо Олімпіакоса

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський розповів про суперника Динамо у Лізі Європи Олімпіакос.

"Тепер від Греції свої виступи в єврокубках продовжує тільки Олімпіакос – і він зіграє з Динамо. Я читав перші коментарі представників київського клубу, і, зізнаюся, був трохи здивований.

Чигринський не дозволив АЕКу пропустити у матчі з Ларисою, але забити також не вдалось

Вони відзначають, що команда з Пірея знаходиться зараз не в найкращій формі, але, на мій погляд, це не так. Навпаки, Олімпіакос показує пристойний футбол. На мій погляд, турнірна таблиця грецького чемпіонату виглядає не зовсім показово, якщо враховувати якість самої гри.

Динамо звільнить Хацкевича, якщо не пройде Олімпіакос, – ТаТоТаке

ПАОК впевнено лідирує, але цю команду часто супроводжує фарт, багато матчів вона виграла на класі. А ось в ігровому плані останнім часом дуже добре виглядають саме "червоно-білі", тому я б Динамо застеріг", – цитує Чигринського "Команда №1".

Олімпіакос: експрес-представлення суперника Динамо в Лізі Європи – кривдник Мілана з "українським слідом"