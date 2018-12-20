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Чигринський: В Динамо трохи поспішили з висновками щодо Олімпіакоса

21:23 661 Читать на русском
Чигринський: В Динамо трохи поспішили з висновками щодо Олімпіакоса
Дмитро Чигринський / Соцмережі

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський розповів про суперника Динамо у Лізі Європи Олімпіакос.

"Тепер від Греції свої виступи в єврокубках продовжує тільки Олімпіакос – і він зіграє з Динамо. Я читав перші коментарі представників київського клубу, і, зізнаюся, був трохи здивований.

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Вони відзначають, що команда з Пірея знаходиться зараз не в найкращій формі, але, на мій погляд, це не так. Навпаки, Олімпіакос показує пристойний футбол. На мій погляд, турнірна таблиця грецького чемпіонату виглядає не зовсім показово, якщо враховувати якість самої гри.

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ПАОК впевнено лідирує, але цю команду часто супроводжує фарт, багато матчів вона виграла на класі. А ось в ігровому плані останнім часом дуже добре виглядають саме "червоно-білі", тому я б Динамо застеріг", – цитує Чигринського "Команда №1".

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Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

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