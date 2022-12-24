ФІФА опублікувала звіт, у якому йдеться, що жодного договірного матчу на ЧС-2022 не було. Про це повідомила багатостороння цільова група, яка успішно завершила свою роботу 22 грудня.

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У межах своєї роботи група проаналізувала звіти про моніторинг легальних ринків ставок, провела розслідування і спостереження за місцями проведення змагань на предмет підозрілої поведінки. Загроз маніпулювання результатом у жодному з 64 матчів турніру виявлено не було.

Катарський Мундіаль завершився феєричним протистоянням Аргентини та Франції – 3:3 в основний та додатковий час та 4:2 по пенальті.

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