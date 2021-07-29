У шостий день Олімпійських ігор у Токіо спортсменам збірної України вже вдалося здобути одну бронзову медаль.

Плавець Михайло Романчук завоював четверту бронзову нагороду для збірної України у фінальному запливі вільним стилем на 800 метрів. Романчук став одним з перших медалістів в історії на цій дистанції, адже заплив на 800 метрів серед чоловіків проводився на Олімпіаді вперше.

Михайло також став четвертим українцем, який взяв трофей Олімпійських ігор з плавання, і першим вітчизняним призером у цьому виді спорту з 2004 року. Ще один українець Сергій Фролов посів 6 місце.

Романчук здобув для України четверту бронзову медаль Олімпіади

Веслувальники Ігор Хмара та Станіслав Ковальов прийшли третіми у фіналі "Б" двійок. Атлети не потрапили до фіналу "А", тож цей заплив був не за медалі, а за 7-12 місця.

Боксер Олександр Хижняк пробився у чвертьфінал олімпійських змагань у вазі до 75 кг. Українець знищив японця Юто Морівакі одностайним рішенням суддів. Він залишився єдиним представником України у чоловічому боксі на Олімпійських іграх.

Інший український боксер Цотне Рогава (91 кг+) завершив свій шлях на турнірі ОІ-2020. У першому бою він поступився британцеві Фрейзеру Кларку за рішенням суддів.

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Дзюдоїстка Анастасія Турчин у вазі до 78 кг у першому колі перемогла еквадорку Ванессу Чалу іппоном – найвища оцінка. Однак у другому поєдинку вона програла нідерландці Гюше Стенгьойс.

Стрільчиня Олена Костевич показала шостий результат у першій частині кваліфікації з стрільби (пістолет, 25 метрів). Вона вибила 292 очки. Раніше Костевич вже встигла здобути бронзу у змаганнях з кульової стрільби (пістолет, 10 метрів, змішані пари) разом з Олегом Омельчуком.

Веслувальниця Вікторія Ус вдруге поспіль відібралася у фінал слалом-веслування та посіла 7-е місце, змагаючись на каное-одиночці. Вона також вдруге поспіль оновила особистий олімпійський рекорд.

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