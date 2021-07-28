"Дивовижні емоції. Рада, що змогла впоратися сьогодні, адже вчора була дуже складна гра і довелося витратити багато енергії впродовж останніх трьох матчів. Вдячна нашій команді, яка наполегливо працювала, аби допомогти мені відновитися і підійти до зустрічі в хорошій формі.

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Я знала, що Джорджі – складна суперниця і може досить гостро грати, тож потрібно бути фізично підготовленою. Щаслива, що змогла відновити сили. Попри деякі свої помилки, я все ж доволі впевнено грала сьогодні. Це принесло результат.

В принципі, я знаю стиль гри Вондрушової. Тож буду готуватися, відновлюватися. Потрібно виходити на корт у хорошій фізичній формі", – цитує Еліну Світоліну НОК.

Нагадаємо, Світоліна стане першою українкою в історії, яка зіграє у півфіналі олімпійського турніру з тенісу в одиночному розряді. У чвертьфіналі вона розбила італійку Камілу Джорджі у двох сетах. За путівку у фінал Еліна змагатиметься з 22-річною представницею Чехії Маркетою Вондрушовою (42-й номер рейтингу WTA).

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