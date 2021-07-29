Плавець Михайло Романчук завоював бронзу на Олімпійських іграх у Токіо у фінальному запливі на 800 метрів.

24-річний атлет у фіналі олімпійського турніру з плавання показав час 7:42,33.

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Результат Михайла Романчука виявився третім серед суперників. Він здобув четверту бронзову медаль для України на Олімпіаді у Токіо. Ще один українець Сергій Фролов посів 6 місце.

Зауважимо, у попередньому кваліфікаційному запливі Романчук встановив рекорд Олімпійських ігор – 7:41,28. Раніше нагороди Олімпіади-2020 вже виграли дзюдоїстка Дарина Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін та змішана пара стрільців з пневматичного пістолету Олена Костевич і Олег Омельчук. Усі вони взяли бронзу.

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