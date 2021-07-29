В шестой день Олимпийских игр в Токио спортсменам сборной Украины уже удалось добыть одну бронзовую медаль.

Пловец Михаил Романчук завоевал четвертую бронзовую награду для сборной Украины в финальном заплыве вольным стилем на 800 метров. Романчук стал одним из первых медалистов в истории на этой дистанции, ведь заплыв на 800 метров среди мужчин проводился на Олимпиаде впервые.

Михаил также стал четвертым украинцем, который взял трофей Олимпийских игр по плаванию, и первым отечественным призером в этом виде спорта с 2004 года. Еще один украинец Сергей Фролов занял 6 место.

Романчук добыл для Украины четвертую бронзовую медаль Олимпиады

Гребцы Игорь Хмара и Станислав Ковалев пришли третьими в финале "Б" двоек. Атлеты не попали в финал "А", поэтому этот заплыв был не за медали, а за 7-12 места.

Боксер Александр Хижняк пробился в четвертьфинал олимпийских соревнований в весе до 75 кг. Украинец уничтожил японца Юто Мориваки единогласным решением судей. Он остался единственным представителем Украины в мужском боксе на Олимпийских играх.

Другой украинский боксер Цотне Рогава (91 кг+) завершил свой путь на турнире ОИ-2020. В первом бою он уступил британцу Фрейзеру Кларку по решению судей.

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Дзюдоистка Анастасия Турчин в весе до 78 кг в первом круге победила еквадорку Ванессу Чалу иппоном – самая высокая оценка. Однако во втором поединке она проиграла голландке Гюше Стенгьойс.

Стрелок Елена Костевич показала шестой результат в первой части квалификации по стрельбе (пистолет, 25 метров). Она выбила 292 очка. Ранее Костевич уже успела одержать бронзу в соревнованиях по пулевой стрельбе (пистолет, 10 метров, смешанные пары) вместе с Олегом Омельчуком.

Спортсменка Виктория Ус второй раз подряд отобралась в финал слалом-гребли и заняла седьмое место, соревнуясь на каноэ-одиночке. Она также второй раз подряд обновила личный олимпийский рекорд.

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