Криворізький клуб втратив відданих вболівальників, які поклали своє життя за Україну у війні з окупантами.

У боях з російськими загарбниками полягли четверо ультрас Кривбаса, повідомляє прес-служба криворізького клубу.

Загинув фанат Динамо – він захищав Україну на одному з найгарячіших напрямків та забрав з собою ворога

Андрій Дронік, Антон Сарнацький та Владислав Рябуха заплатили найвищу ціну за свободу України, героїчно обороняючи Бахмут. Олександр Базилєв віддав життя під час виконання бойового завдання.

Кривбас висловив співчуття родинам і близьким полеглих бійців. Вічна пам’ять і слава Героям.