Черкащина-Академія виступатиме в Першій лізі під новою назвою

Черкащина-Академія зробила декілька важливих змін перед стартом наступного сезону.

Черкащина-Академія увійде в новий сезон під новою назвою, повідомляє офіційний сайт клубу.

Черкащина-Академія пробилась у Першу лігу

Нова назва клубу – ОПФК Черкащина. Саме під цією назвою новачок Першої ліги виступатиме в наступному розіграші Першої ліги. Зазначимо, що клуб вже вчетверте змінює назву з 2010 року.

Також змінився і почесний президент клубу. Володимира Лашкула на цій посаді змінив Сергій Рудик, який є чинним народним депутатом України. Раніше клуб з Черкас призначив нового президента клубу, яким став Богдан Кравченко.

Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону Черкащина-Академія підвищилася в класі – в стикових матчах вона здолала ПФК Суми.

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