20-річний івуарійський нападник Мольде Давід Датро Фофана перейде до Челсі. Як інформує офіційний сайт лондонського клубу, "сині" досягли принципової домовленності з норвезьким клубом щодо трансферу гравця.

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Нападник приєднається до нової команди 1 січня 2023 року. Це перший новачок Челсі у зимове трансферне вікно. Сума угоди, як і деталі контракту, наразі не вказані. Фабріціо Романо повідомив про 12 мільйонів євро.

Датро Фофана є третім найкращим бомбардиром чемпіонату Норвегії 2022 року. У його активі 15 голів (3 з них – з пенальті). Також він забив 4 голи у 10 матчах Ліги конференцій у сезоні 2022/23.

До слова, кольори Мольде свого часу захищав і Ерлінг Холанд, який зараз розриває АПЛ у складі Манчестер Сіті.

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