Кріштіану Роналду у статусі вільного агента буде ласим шматочком для багатьох клубів.

Вчора Манчестер Юнайтед і португалець розірвали контракт, тому 37-річний нападник може сам шукати собі новий клуб. Сміливу пропозицію зробив Металіст 1925.

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"Чекаємо тебе у Металісті 1925, Кріштіану", – йдеться у Twitter-акаунті, який харківський клуб використовує для жартів. Раніше була пропозиція орендувати Мартіна Едегора у лондонського Арсенала на період чемпіонату світу.

Додамо, що Роналду зможе офіційно перейти до нового клубу лише з 1 січня, коли відкриється трансферне вікно. Ветеран хотів би виступати за команду, яка має місце в Лізі чемпіонів.

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