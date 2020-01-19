Бутко перебуває у пошуках нового клубу – Шахтар не взяв захисника на збори

Захисник збірної України Богдан Бутко більше не потрібен своєму клубу.

Тренерський штаб донецького Шахтаря вирішив відмовитись від послуг захисника клубу Богдана Бутка. Гравець не полетить з командою на зимові збори до Туреччини і змушений шукати собі нові варіанти продовження кар’єри попри те, що його трудова угода буде дійсною до червня 2021 року.

Каштру озвучив завдання Шахтаря на решту сезону

"Мені сказали, що я не їду на збори. Перебуваю у пошуках нової команди. Контракт з Шахтарем діє ще півтора року", – сказав Бутко в коментарі Футболу України.

До слова, Бутко, який повністю програв конкуренцію українцю Сергію Болбату та бразильцю Додо, у поточному сезоні в чемпіонаті України жодного разу не з’являвся на полі у складі своєї команди. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 29-річного захисника у 1,5 млн євро.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?