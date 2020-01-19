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Бутко перебуває у пошуках нового клубу – Шахтар не взяв захисника на збори

09:53 5997 Читать на русском
Бутко перебуває у пошуках нового клубу – Шахтар не взяв захисника на збори
Богдан Бутко / ФК Шахтар

Захисник збірної України Богдан Бутко більше не потрібен своєму клубу.

Тренерський штаб донецького Шахтаря вирішив відмовитись від послуг захисника клубу Богдана Бутка. Гравець не полетить з командою на зимові збори до Туреччини і змушений шукати собі нові варіанти продовження кар’єри попри те, що його трудова угода буде дійсною до червня 2021 року.

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"Мені сказали, що я не їду на збори. Перебуваю у пошуках нової команди. Контракт з Шахтарем діє ще півтора року", – сказав Бутко в коментарі Футболу України.

До слова, Бутко, який повністю програв конкуренцію українцю Сергію Болбату та бразильцю Додо, у поточному сезоні в чемпіонаті України жодного разу не з’являвся на полі у складі своєї команди. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 29-річного захисника у 1,5 млн євро.

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Головне Зимові збори Трансфери Шахтар Шахтар Трансфери чемпіонату України Трансфери Шахтаря Богдан Бутко Богдан Бутко
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