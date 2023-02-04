Голкіпер Динамо Георгій Бущан переніс хірургічне втручання з видалення міжхребцевої грижі, повідомляє офіційний сайт киян.

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Операція, на яку Георгій полетів до Мюнхена, пройшла успішно. Відновлення триватиме близько півтора місяця.

До слова, Бущан пропустив перші турецькі спаринги через запалення ахіллового сухожилля. У Дениса Бойка також серйозна травма, тому поки в розпорядженні Мірчі Луческу з досвідчених воротарів є лише Руслан Нещерет.

Нагадаємо, Бущан у поточному сезоні провів за Динамо 13 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 17 голів (у п'яти поєдинках відстояв на нуль).

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