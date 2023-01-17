"Ми, напевно, першими почали грати навесні, потім ми були у збірній місяць чи більше. Відпочили 6-7 днів, а потім матчі, спаринги. Ми форму набрали, а потім, коли розпочався чемпіонат, ми якось зупинилися. Все це залишило свій слід.

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Багато їздили, були морально змучені цим. Коли ти в Україні перебуваєш і тут вибухи, ти переживаєш усе це простіше, бо твої рідні з тобою. А коли ти в іншій країні та читаєш це все в інтернеті, то набагато важче все переносити", – поділився Бущан в коментарі Football Hub.

Нагадаємо, що Динамо влітку не змогло кваліфікуватись у Лігу чемпіонів та опустилось в Лігу Європи, де в групі з Ренном, Фенербахче та АЕКом Ларнакою набрав аж 1 очко.

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