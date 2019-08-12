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Бурда: Дентінью – клоун, кожен матч щось там бігає, показує

08:46 985 Читать на русском
Бурда: Дентінью – клоун, кожен матч щось там бігає, показує
Микита Бурда (справа) / ФК Динамо

Захисник Динамо Микита Бурда прокоментував поведінку гравців Шахтаря, якому кияни в матчі 3-го туру УПЛ поступилися 1:2.

39’ Жерсон Родрігес
 
Жуніор Мораєс 21’
Марлос 64’
21’ Жуніор Мораєс
39’ Жерсон Родрігес
64’ Марлос

"Сутичка після матчу? Не знаю, що там сталося, я не був близько. Там є кілька таких футболістів – Дентінью, Мораєс.

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Дентінью кожен матч щось там бігає, показує. Клоун. Бігає, наче він всі ці трофеї виграє. Мораєс теж поводиться так собі, звісно... Ніби був у нас тривалий час, всі його знають", – розповів Бурда в ефірі програми "Профутбол".

Нагадаємо, Динамо зазнало першої поразки в УПЛ 2019/20. В матчі 3-го туру кияни на НСК Олімпійський поступилися Шахтарю. У складі Динамо забив Жерсон Родрігес, у Шахтаря відзначилися Мораєс та Марлос.

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Динамо Динамо Динамо - Шахтар Дентінью Дентінью Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Микита Бурда Микита Бурда Шахтар Шахтар
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